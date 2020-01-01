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День на Донбассе прошел без стрельбы

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Режим тишины соблюдался обеими сторонами вдоль всей линии разграничения, по данным штаба ООС.
У сил ООС в течение минувшего дня не зафиксировано боевых потерь
У сил ООС в течение минувшего дня не зафиксировано боевых потерь
mil.gov.ua
 
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано нарушений со стороны противника. Об этом вечером в понедельник, 24 августа, сообщил штаб ООС.
 
 
"На всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении штаба ООС.
 
За минувшие сутки, 23 августа, зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. 
 
Вблизи Авдеевки зафиксирована стрельба из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Зайцево прозвучало несколько выстрелов из стрелкового оружия. "В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы", - отметили в штабе ООС.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на Донбассе с начала всеобъемлющего перемирия 27 июля, то есть в течение 28 дней подряд, ни один украинский военный не погиб вследствие обстрелов и не получил ранение. 

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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