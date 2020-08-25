Взрыв в учебном центре ВСУ: один погибший, трое раненых

На месте происшествия работает следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Взрыв произошел в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности со стороны военнослужащих, утверждает командование "учебки" ua.utro.news

В одном из общежитий 169 учебного центра Десна в понедельник, 24 августа, произошел взрыв, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщило командование 169 учебного центра в соцсети.

По его данным, взрыв произошел в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности со стороны военнослужащих во внеслужебное время.

Взрыв произошел около 17:30, кроме погибшего пострадали еще двое военных, получивших ранения различной тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь. На месте происшествия работает следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе произошел взрыв гранаты в одном из частных жилых домов в Кальмиусском районе. В результате взрыва смертельные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения.

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