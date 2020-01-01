Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко передал поздравление с Днем Независимости Украины президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба главы республики на его официальном сайте.
Кроме того, белорусский лидер подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения и развитии конструктивного партнерства на всех уровнях.
Также глава Республики Беларусь пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.
Напомним, украино-белорусские отношения ухудшились на фоне протестов в соседней стране, в организации которых Лукашенко обвинял, в частности, Украину, и передачи Беларусью "вагнеровцев" России.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Революция Достоинства в Украине и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие.
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