Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Белорусский лидер направил поздравление президенту Владимиру Зеленскому, несмотря на ухудшение украино-белорусских отношений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал поздравление с Днем Независимости Украины президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба главы республики на его официальном сайте.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - отметил Лукашенко в послании.

Кроме того, белорусский лидер подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения и развитии конструктивного партнерства на всех уровнях.

Также глава Республики Беларусь пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Напомним, украино-белорусские отношения ухудшились на фоне протестов в соседней стране, в организации которых Лукашенко обвинял, в частности, Украину, и передачи Беларусью "вагнеровцев" России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Революция Достоинства в Украине и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие.

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