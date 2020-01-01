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На Закарпатье дети обчистили кассу обувного магазина

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По подозрению в краже задержали трех подростков, возрастом 12-13 лет.
Подростки забрали выручку, когда кассир отвлекся
Подростки забрали выручку, когда кассир отвлекся
zk.npu.gov.ua/

Инцидент произошел в Ужгороде. Там сотрудники магазина обуви заявили в полицию об ограблении.

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Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

На место прибыли патрульные и оперативники. Они установили, что к краже причастны трое школьников, возрастом 12-13 лет.   

Подозреваемых подростков разыскали. Полиция выяснила, что дети даже не дожидались момента, когда в магазине никого не будет. Они увидели, что кассир отвлекся, и быстро забрали деньги из кассы.

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Открыто уголовное дело. С несовершеннолетними беседуют правоохранители. Решается вопрос о том, чтобы поместить всех троих в детский дом в Киеве.

С детьми беседует полиция
С детьми беседует полиция
zk.npu.gov.ua/

Открыто уголовное дело
Открыто уголовное дело
zk.npu.gov.ua/

Малолетних воров могут отправить в детдом
Малолетних воров могут отправить в детдом
zk.npu.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом двое подростков воровали велосипеды и перекрашивали их.

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Теги: подростки, кража, Закарпатье, Ужгород, полиция, ГУНП, магазин
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