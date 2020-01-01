На Закарпатье дети обчистили кассу обувного магазина
Инцидент произошел в Ужгороде. Там сотрудники магазина обуви заявили в полицию об ограблении.
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Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.
На место прибыли патрульные и оперативники. Они установили, что к краже причастны трое школьников, возрастом 12-13 лет.
Подозреваемых подростков разыскали. Полиция выяснила, что дети даже не дожидались момента, когда в магазине никого не будет. Они увидели, что кассир отвлекся, и быстро забрали деньги из кассы.
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Открыто уголовное дело. С несовершеннолетними беседуют правоохранители. Решается вопрос о том, чтобы поместить всех троих в детский дом в Киеве.
Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом двое подростков воровали велосипеды и перекрашивали их.