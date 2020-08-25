Черновцы, попавшие в "красную" зону, отказались усиливать карантин

Соответствующее решение приняли депутаты Черновицкого горсовета.

Черновцы, попавшие с 24 августа на две недели в "красную" зону, не будут усиливать карантин. Соответствующее решение сегодня, 25 августа, на внеочередной сессии приняли депутаты Черновицкого горсовета, сообщает molbuk.ua.

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Местные власти, в частности, разрешили работу общественного транспорта, рынков, торговых комплексов, детских садов и школ.

С понедельника Черновцы входят в "красную" карантинную зону. Это значит, что там не может работать общественный транспорт, а рынки, торговые центры и образовательные учреждения должны быть закрыты.

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Усиление карантина не понравилось местным жителям. Они сегодня, 25 августа, устроили многочисленный митинг протеста у стен Ратуши. Почти 1 тысяча человек требовала, чтобы мэрия не усиливала карантин. И депутаты горсовета согласились с их требованием.

Ранее стало известно, что в Украине за минувшие сутки, 24 августа, зарегистрировали 1 658 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.