На Днепропетровщине пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере

Местная жительница была обнаружена мертвой.

В Кривом Роге Днепропетровской области еще 17 августа объявили о пропаже 19-летней Ирины Калинчук. Девушка ушла из дома после ссоры и не вернулась. Спустя неделю поисковики нашли ее мертвой.

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Об этом сообщает местный “Первый городской“ портал.

Тело Ирины обнаружил военизированный горноспасательный отряд. Оно лежало в карьере на территории Терновского района города, на глубине 170 метров.

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Труп был расположен на выступе провала грунта. Чтобы его достать, пришлось пустить в ход альпинистское снаряжение.

Подробности выясняют правоохранители. Проводится экспертиза.

Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине иностранец избил и посадил на цепь сына своей сожительницы.

