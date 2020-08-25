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В зоне ООС погиб украинский офицер

Комментариев: 1
Произошел трагический несчастный случай.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/14ombr/

В зоне проведения ООС трагически погиб старший лейтенант Владимир Рудык, который проходил службу в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбуке.

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Причина гибели украинского офицера - неосторожное обращение с оружием. Командование бригады выразило соболезнование родным и близким Владимира.

За минувшие сутки в зоне проведения ООС боевики только один раз нарушили режим тишины, о котором с ними договорились в прошлом месяце. Они произвели выстрел из подствольного гранатомета. В результате этой провокации погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

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Напомним, что ранее украинская делегация во главе с Леонидом Кравчуком на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу добилась первых успехов. Она согласовала 4 новых участка разведения сил и 20 новых участков для разминирования.

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Теги: ООС
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Комментариев (1)
Нинізосереджений    25.08.2020, 14:05
Оценка:  -20
Нинізосереджений
Недарма СБУ кілька років тому засекретила кількість самогубств нашіх"героїв".Бо кількість ця жахлива..Однак правду не приховати.Країна повинна знати правду!
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