Рада приняла закон об увеличении минимальной зарплаты

С 1 сентября "минималка" будет поднята до 5 тысяч гривен в месяц.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 “О внесении изменений в ЗУ “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“, который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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В первом голосовании решение взять документ за основу поддержали 326 нардепов. Во втором голосовании, которым парламентарии приняли закон в целом, кнопку “За“ нажали 295 народных избранников.

Таким образом, с 1 сентября 2020 года размер минимальной зарплаты должен составить 5 000 грн, с 1 января 2021 года – 6 000 грн, а с 1 июля 2021 года – 6 500 гривен.

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По словам главы Минфина Сергея Марченко, президентский законопроект является сбалансированным, благодаря его принятию Пенсионный фонд получит дополнительно около 1,7 млрд грн от единого социального взноса.

Отметим, что для вступления в силу этих изменений, законопроект еще должен подписать президент. После этого закон нужно опубликовать в официальном издании парламента.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что рискованно резко увеличивать минималку. Госбюджет выдержит увеличение минимальной заработной платы, но в короткие сроки это делать опасно, сказал президент.