Под Харьковом на видео попало торнадо из песка

Столб пыли растянулся в высоту до десятка метров.

Песчаная буря длилась несколько минут скриншот из видео

Необычное природное явление заметили очевидцы в Изюме Харьковской области. Над городом пронесся песчаный смерч.

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Торнадо сняли на видео свидетели и выложили ролик в соцсети местной группы “Труха”. Смерч длился пару минут. Столб пыли при этом поднялся над землей на высоту до 10 метров.

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Обычно такой вихрь возникает в сухую жаркую погоду. Торнадо может затягивать в воронку песок, пыль, мелкий мусор и камни.

Торнадо из песка. 2020-й, может, хватит уже? – подписали видео авторы.

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