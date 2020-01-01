Под Харьковом на видео попало торнадо из песка
Столб пыли растянулся в высоту до десятка метров.
Необычное природное явление заметили очевидцы в Изюме Харьковской области. Над городом пронесся песчаный смерч.
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Торнадо сняли на видео свидетели и выложили ролик в соцсети местной группы “Труха”. Смерч длился пару минут. Столб пыли при этом поднялся над землей на высоту до 10 метров.
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Обычно такой вихрь возникает в сухую жаркую погоду. Торнадо может затягивать в воронку песок, пыль, мелкий мусор и камни.
Торнадо из песка. 2020-й, может, хватит уже? – подписали видео авторы.
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