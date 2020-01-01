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Под Харьковом на видео попало торнадо из песка

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Столб пыли растянулся в высоту до десятка метров.
Песчаная буря длилась несколько минут
Песчаная буря длилась несколько минут
скриншот из видео

Необычное природное явление заметили очевидцы в Изюме Харьковской области. Над городом пронесся песчаный смерч.

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Торнадо сняли на видео свидетели и выложили ролик в соцсети местной группы “Труха”. Смерч длился пару минут. Столб пыли при этом поднялся над землей на высоту до 10 метров.

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Обычно такой вихрь возникает в сухую жаркую погоду. Торнадо может затягивать в воронку песок, пыль, мелкий мусор и камни.

Торнадо из песка. 2020-й, может, хватит уже? – подписали видео авторы.

Напомним, ранее мы писали, что Хмельницкий “поплыл” после сильных дождей.

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Теги: торнадо, буря, природное явление, смерч, видео, песок, изюм, Харьковская область
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