Гибель украинских бойцов под Зайцево расследуют как "небрежное отношение к военной службе"

По данному производству ещё никому не объявлены подозрения.

ГБР Украины открыло уголовное производство по факту гибели трех военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе). Об этом сообщает "Новинарня".

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Данные о преступлении внесли в ЕРДР "на основании информации, полученной из публикаций в СМИ".

Предварительная правовая квалификация криминального правонарушения - ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 7 лет лишения свободы.

По состоянию на 11 августа по данному производству никому не были объявлены подозрения.

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Напомним, что 13 июля 2020 года в зоне проведения ООС в районе Зайцево во время выполнения боевого задания погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь. Потом эвакуационная группа, которая хотела эвакуировать тело Дмитрия, попала в засаду боевиков. Сержант-разведчик Ярослав Журавель получил ранение и остался на поле боя.

При попытке спасти раненого сержанта погиб украинский военный медик Николай Илин. Сержанта спасти не удалось, и он скончался от полученных ран.