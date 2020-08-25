Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медведчук прокомментировал повышение "минималки" в Украине

Комментариев: 8
Медведчук прокомментировал повышение "минималки" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь внешнего управления Украиной, при котором о кардинальном улучшении экономической ситуации не может быть и речи. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя повышение минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

Политик напомнил: инициировал это повышение Президент Зеленский. Однако, указал Медведчук, учитывая тот факт, что на сегодняшний день минимальная зарплата ‒ 4723 грн, прибавка составит всего 277 грн (5,9%).

Это повышение, подчеркнул народный депутат, давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан.

«Эти 277 грн ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти. Зеленский и его окружение не понимают, что такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики. Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом», – заявил Виктор Медведчук.

Политик уверен, что тех мер, которые собирается реализовать правительство, совершенно недостаточно.

“Оппозиционная платформа – За жизнь“ с целью преодоления бедности и стимулирования внутреннего потребительского рынка во время принятия Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ предлагала установить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату в размере 7276 грн, а к концу 2020-го довести ее до 7713 грн. Кроме того, наша фракция 18 августа 2020 года внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект № 3963-1, которым устанавливается минимальная заработная плата в размере 7500 грн, то есть на 50% выше, чем в президентском законопроекте», – проинформировал парламентарий.

Помимо этого, добавил Медведчук, ОПЗЖ предлагала к концу 2020 года установить минимальный прожиточный уровень в размере 5569 грн (нынешнее правительство только планирует к декабрю выйти на 2189 грн), а минимальную пенсию ‒ в размере 4500 грн (Кабмин лишь планирует повысить ее до 1769 грн).

«Причем предложениями, которые вносились “Оппозиционной платформой – За жизнь“ в парламент, предусмотрены не только высокие социальные расходы: мы также предложили, где взять эти деньги, как их заработать, то есть посредством повышения ВВП страны увеличить ресурсную базу, что позволит украинской экономике нести такую зарплатную и социальную нагрузку», – отметил народный депутат.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    25.08.2020, 14:04
Оценка:  -23
asfd0
Как же рагульё боится Медведчука )))) Медведчука в президенты - Шария в парламент !!! А ну гавномёты давай, минуси ))))
freeman565    25.08.2020, 14:08
Оценка:  +1
freeman565
Еще 1н руський умалишенный
ВосставшийИзБана    25.08.2020, 14:18
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да кто он такой, чтобы его бояться? Я вот дерьма не боюсь, но пачкаться об него не желаю.
Нинізосереджений    25.08.2020, 14:01
Оценка:  -24
Нинізосереджений
Все вірно він сказав.Розумна,та мудра людина.Сподіваюсь що саме він стане наступним Президентом.
Krom14    25.08.2020, 14:03
Оценка:  0
Krom14
Ты за Пуйло свое трясись , лишнехромосомный !!!!
ВосставшийИзБана    25.08.2020, 13:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Т.е. когда путин управляет Украиной - это не внешнее управление. Вот мразь!
Krom14    25.08.2020, 13:38
Оценка:  +1
Krom14
Когда оно сдохнет????
vicinq    25.08.2020, 13:31
Оценка:  +3
vicinq
ГНИДА....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь