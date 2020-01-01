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В Минздраве назвали уровень смертности от COVID в Украине

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Самую высокую смертность регистрируют в Кировоградской области.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

Общий показатель летальности от COVID-19 по Украине составляет 2,1%. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

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“Летальность по стране составляет 2,1%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,9%), Закарпатской (3,5%) и Черкасской (2,8%) областях“, - говорится в сообщении.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Напомним, за последние сутки 1658 украинцев заразились COVID-19. Больше всего новых случаев коронавируса в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

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Теги: коронавирус, ЦОЗ, Минздрав, смерть
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