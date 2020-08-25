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Коронавирус у Тимошенко: Лидера “Батькивщины” спасают с ИВЛ

Комментариев: 4
У политика высокая температура – не ниже 39 градусов.
Нардеп в стабильно тяжелом состоянии
Нардеп в стабильно тяжелом состоянии
facebook.com/pg/YuliaTymoshenko

У Юлии Тимошенко на днях подтвердили диагноз COVID-19. Эту информацию вначале обнародовали СМИ, а после и пресс-секретарь нардепа Марина Сорокина. А недавно стало известно, что глава ВО “Батькивщина” находится в тяжелом состоянии.

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Об этом со ссылкой на собственные достоверные источники сообщило издание “РБК-Украина”.

В частности, известно, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее держится высокая температура – 39 градусов.

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Как и когда заразилась политик, пока не сообщается. Есть информация, что также вместе с Юлией Владимировной заболели дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. У родственников Тимошенко болезнь протекает легко.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации.

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Теги: тимошенко, коронавирус, ИВЛ, болезнь, заражение, инфекция, Батькивщина, нардеп
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    25.08.2020, 14:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Тю. А говорили что зараза к заразе не пристает. Опять соврали.
T-REX2    25.08.2020, 14:15
Оценка:  -19
T-REX2
Вирус,я за тебя
КимЧенПых    25.08.2020, 13:58
Оценка:  +1
КимЧенПых
хуяси.
Нинізосереджений    25.08.2020, 13:58
Оценка:  -20
Нинізосереджений
Гарний піар,Юля!Зараз"хворіти на ковід"-самий тренд!
Мидди    25.08.2020, 13:57
Оценка:  -4
Мидди
Юля,держись!Докажи мужикам,что ты сильная!
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