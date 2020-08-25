Коронавирус у Тимошенко: Лидера “Батькивщины” спасают с ИВЛ

У политика высокая температура – не ниже 39 градусов.

У Юлии Тимошенко на днях подтвердили диагноз COVID-19. Эту информацию вначале обнародовали СМИ, а после и пресс-секретарь нардепа Марина Сорокина. А недавно стало известно, что глава ВО “Батькивщина” находится в тяжелом состоянии.

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Об этом со ссылкой на собственные достоверные источники сообщило издание “РБК-Украина”.

В частности, известно, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее держится высокая температура – 39 градусов.

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Как и когда заразилась политик, пока не сообщается. Есть информация, что также вместе с Юлией Владимировной заболели дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. У родственников Тимошенко болезнь протекает легко.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации.

