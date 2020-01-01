Начальника ГСА Ровенщины подозревают в незаконном присвоении денег

Чиновник получал зарплату, хотя на самом деле долгое время не исполнял свои служебные обязанности.

Начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Ровенской области занимался служебными подделками и незаконно присваивал деньги в качестве зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, руководитель территориального управления получал зарплату за якобы отработанные рабочие дни. На самом деле он долгое время по личным обстоятельствам находился вне пределов области и служебные обязанности не исполнял.

Для того, чтобы скрыть эти нарушения и незаконно обогатиться, он привлек заместителя и нескольких подчиненных, которые подделали табель учета рабочего времени.

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По данному факту открыто уголовное производство по трем статьям УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали высокопоставленную чиновницу Антимонопольного комитета, которая вымогала взятку в размере 4 миллионов гривен. Она обещала предпринимателю помочь снизить наложенный на его фирмы штраф.