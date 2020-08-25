"Скорые" будут быстрее приезжать на вызовы: В МОЗ придумали способ

Правительство хочет "стимулировать" врачей быстрее реагировать на вызовы.

В Министерстве здравоохранения работают над идеей внедрения специальных коэффициентов, которые будут побуждать медработников трудиться усерднее. Об этом в ходе онлайн-брифинга во вторник, 25 августа, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

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По ее словам, на экстренную медицинскую помощь Кабмин выделил более миллиарда гривен. Это даст возможность руководителям соответствующих учреждений увеличить финансирование работников “скорой“. В частности, финансово будут стимулировать быстрый приезд карет экстренной медпомощи на вызовы.

Министерство охраны здоровья разрабатывает проекты повышения и стимуляции врачей на первичном уровне по определенным критериям и индикаторам оценки качества. А также это то, что касается экстренной медицинской помощи – это приезд вовремя экстренной медицинской помощи... Также будут проработаны определенные коэффициенты, которые будут стимулировать приезд вовремя, - сказала Садовьяк.

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Чиновница отметила, что в рамках реорганизации системы экстренной медпомощи изменят принципы прибытия бригад. На вызов будет ехать машина, находящаяся рядом, а не “привязанная“ к определенной территории. Также планируется выделить 4 типа вызова “скорой“: критический, экстренный, неотложный и непрофильный.

На данный момент в Украине функционируют 25 центров экстренной медицинской помощи. В системе работает 2 954 бригады, в которых задействованы 39 758 человек. При этом врачей в бригадах – 4 391. Среднего медицинского персонала работает 18 646, водителей – 9 474.

Напомним, в Минздраве назвали уровень смертности от COVID в Украине. Самую высокую смертность регистрируют в Кировоградской области.