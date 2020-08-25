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Возле Почаевской Лавры сняли на видео огромную колонну верующих

Комментариев: 8
В сети показали уникальные кадры, сделанные с высоты птичьего полета.
Паломники прошли 200 км
Паломники прошли 200 км
Скриншот из видео

Возле Лавры в Почаеве Тернопольской области во вторник, 25 августа наблюдалось большое скопление народа. Там, по подсчетам свидетелей, собралось больше пяти тысяч верующих УПЦ.

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Об этом сообщил портал PavlovskyNEWS, выложив видео с места событий.

На ролике видно, как к Лавре подтянулась огромная колонна людей. Они прибыли сюда в рамках Крестного Хода. Шли пешком, несмотря на дождь. При этом еще несли в руках иконы и зонты.

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Видео снимали с высоты птичьего полета, видно, как паломники вошли в главные ворота, произнося молитву нараспев. Люди шагали так близко друг от друга, что казались “единым живым организмом“. Некоторые верующие взяли с собой детей, их везли в коляске.

Известно, что Крестный Ход начался 19 августа. Его участники стартовали из Каменец-Подольского и преодолели 200 км.

Отметим, что такое паломничество между городами является традицией, которой уже больше 200 лет. Даже несмотря на карантин из-за эпидемии паломники решили не отказываться от шествия в этом году.

Напомним, ранее мы писали, что Украина запретит въезд иностранных граждан из стран "красной зоны".

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Теги: Лавра, Почаев, верующие, паломники, шествие, видео, крестный ход, карантин
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Комментариев (8)
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Meritus    25.08.2020, 17:03
Оценка:  0
Meritus
Тупі прихильники московських попів і зелених жабеняток.
Woodbrother    25.08.2020, 17:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Это туристы из поганой на россии. Приехали КОВИД-19 распространять на нашей земле.
asfd0    25.08.2020, 17:11
Оценка:  -25
asfd0
Ваша земля - это та шо под ногтями, остальная земля - это уплата МВФу за долги.
Woodbrother    25.08.2020, 17:25
Оценка:  +2
Woodbrother
asfd0 25.08.2020, 17:11 Оценка: -22

Ватник, здесь водки нет. Вали домой на московию.
asfd0    25.08.2020, 17:30
Оценка:  -24
asfd0
Шо канадский троль, не нравится ))) Как там на чужбине господам пятки целовать не надоело? ))))))))))
Woodbrother    25.08.2020, 18:11
Оценка:  +1
Woodbrother
asfd0 25.08.2020, 17:30 Оценка: -22

Во всех ваших текстах скулит холопский менталитет. Оно и не удивительно, рассиане рабы от рождения.
PomoikaZE    25.08.2020, 18:13
Оценка:  +2
PomoikaZE
А что, 3,14 дарам из кацапии слово давали????
Krom14    25.08.2020, 18:25
Оценка:  +1
Krom14
asfd0 а в рашке ты господ? ты же ничтожество , живущее в грязи!
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