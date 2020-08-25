Возле Почаевской Лавры сняли на видео огромную колонну верующих
Возле Лавры в Почаеве Тернопольской области во вторник, 25 августа наблюдалось большое скопление народа. Там, по подсчетам свидетелей, собралось больше пяти тысяч верующих УПЦ.
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Об этом сообщил портал PavlovskyNEWS, выложив видео с места событий.
На ролике видно, как к Лавре подтянулась огромная колонна людей. Они прибыли сюда в рамках Крестного Хода. Шли пешком, несмотря на дождь. При этом еще несли в руках иконы и зонты.
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Видео снимали с высоты птичьего полета, видно, как паломники вошли в главные ворота, произнося молитву нараспев. Люди шагали так близко друг от друга, что казались “единым живым организмом“. Некоторые верующие взяли с собой детей, их везли в коляске.
Известно, что Крестный Ход начался 19 августа. Его участники стартовали из Каменец-Подольского и преодолели 200 км.
Отметим, что такое паломничество между городами является традицией, которой уже больше 200 лет. Даже несмотря на карантин из-за эпидемии паломники решили не отказываться от шествия в этом году.
Напомним, ранее мы писали, что Украина запретит въезд иностранных граждан из стран "красной зоны".
Ватник, здесь водки нет. Вали домой на московию.
Во всех ваших текстах скулит холопский менталитет. Оно и не удивительно, рассиане рабы от рождения.