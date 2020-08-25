Возле Почаевской Лавры сняли на видео огромную колонну верующих

В сети показали уникальные кадры, сделанные с высоты птичьего полета.

Возле Лавры в Почаеве Тернопольской области во вторник, 25 августа наблюдалось большое скопление народа. Там, по подсчетам свидетелей, собралось больше пяти тысяч верующих УПЦ.

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Об этом сообщил портал PavlovskyNEWS, выложив видео с места событий.

На ролике видно, как к Лавре подтянулась огромная колонна людей. Они прибыли сюда в рамках Крестного Хода. Шли пешком, несмотря на дождь. При этом еще несли в руках иконы и зонты.

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Видео снимали с высоты птичьего полета, видно, как паломники вошли в главные ворота, произнося молитву нараспев. Люди шагали так близко друг от друга, что казались “единым живым организмом“. Некоторые верующие взяли с собой детей, их везли в коляске.

Известно, что Крестный Ход начался 19 августа. Его участники стартовали из Каменец-Подольского и преодолели 200 км.

Отметим, что такое паломничество между городами является традицией, которой уже больше 200 лет. Даже несмотря на карантин из-за эпидемии паломники решили не отказываться от шествия в этом году.

Напомним, ранее мы писали, что Украина запретит въезд иностранных граждан из стран "красной зоны".

