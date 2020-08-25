Ситуация в Беларуси: Разумков объяснил, почему молчит Рада

Украинский парламент до сих пор не выразил официальную позицию по событиям в соседней стране.

Верховная Рада рассмотрит проект постановления касательно оценки президентских выборов в Беларуси по итогам согласительного совета, на котором депутаты должны согласовать формулировку позиции. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во вторник, 25 августа.

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“Есть процедуры. Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете“, - сообщил глава парламента.

Разумков подчеркнул, что принятие каких-либо постановлений депутатским корпусом возможно лишь по итогам такого согласительного совета.

Я считаю, что для нас это близкая республика, близкий народ. Нам очень важно, чтобы она сохранила свою независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась еще одна точка напряжения, или даже войны, не дай бог, на границах нашего государства, - заявил спикер.

Брифинг Разумкова. О Беларуси с 7:50:

Напомним, ранее Тихановская заявила, что в Беларуси “мирная революция“. Кандидат в президенты на выборах сообщила, что цель белорусской оппозиции – добиться новых выборов путем мирного диалога.