Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе подорвались двое бойцов - Штаб ООС

Комментариев: 1
Раненные солдаты оперативно доставлены в госпиталь, военные на месте происшествия разбираются в ситуации.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Пресс-центр Генштаба

Во вторник, 25 августа, на Донбассе двое бойцов получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Штаба Операции объединенных сил.

Читай также: Гибель украинских бойцов под Зайцево расследуют как “небрежное отношение к военной службе“

“Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное“, - сообщили в штабе.

На месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств инцидента работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС погиб украинский офицер. Произошел трагический несчастный случай.

Поделись:
Теги: ООС, взрыв, ВСУ, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
asfd0    25.08.2020, 17:14
Оценка:  -20
asfd0
Потери больше чем во время боевых действий. Круто АТОсы незалежность отмечают.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь