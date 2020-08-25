На Донбассе подорвались двое бойцов - Штаб ООС

Раненные солдаты оперативно доставлены в госпиталь, военные на месте происшествия разбираются в ситуации.

Во вторник, 25 августа, на Донбассе двое бойцов получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Штаба Операции объединенных сил.

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“Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное“, - сообщили в штабе.

На месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств инцидента работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС погиб украинский офицер. Произошел трагический несчастный случай.