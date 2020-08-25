Злоумышленника поймали в течение нескольких минут после сообщения об угоне.

В Полтаве африканец угнал машину с двумя детьми в салоне

В Полтаве африканец угнал машину с двумя детьми в салоне

В Полтаве полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль, в котором находились двое детей. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, после похищения машины мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие.

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“В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от мужчины о том, что около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем “Опель“, в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения“, - говорится в сообщении.

На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль по улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

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Угонщиком оказался гражданин Судана, 1999 года рождения, студент одного из полтавских вузов. Сейчас он задержан. Следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе полицейский с сообщником угнали BMW 320D. Теперь обоим злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.