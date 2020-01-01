В Днепре задержали псевдоминера

30-летний местный житель сообщил о “минировании“ торгового центра.

Сегодня, 25 августа, в Днепре полиция задержала мужчину, который сообщил о ложном минировании торгового центра. Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

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По версии следствия, вчера, 24 августа, в 23:50 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании одного из торговых центров, располагающихся на улице Паникахи. На место происшествия немедленно отправили взрывотехников и кинологов с собаками. Они обследовали всё здание и прилегающую к нему территорию, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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В ходе следственно-оперативных мероприятий личность псевдоминера была установлена. Это оказался 30-летний местный житель. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

Напомним, что вчера, 24 августа, в Киеве полиция получила анонимное сообщение о минировании аэропорта “Киев“, станции метро “Крещатик“, площади “Майдан Незалежности“, сети магазинов, торгового центра, банка и двух мостов. К счастью, сообщение оказалось ложным.