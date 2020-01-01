На пляж в Затоке выбросило рыболовецкую шхуну (видео)

Экипаж судна не пострадал.

Сегодня утром, 25 августа, на пляж в курортной Затоке в районе станции Морской выбросило рыболовецкую шхуну ЯМК 0263. Об этом сообщает “Думская“. Экипаж судна не пострадал.

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Капитан судна говорит, что ночью у них отказал мотор. К утру шхуну выбросило на пляж. Экипаж, состоящий из трех человек, травм не получил.

Сейчас моряки ищут буксир, чтобы он стащил рыболовецкую шхуну обратно в море.

Отдыхающие вначале интересовались судном, но потом к нему привыкли и теперь не обращают на него внимание. Некоторые предприимчивые туристы догадались оборвать мидии, облепившие его борта.

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Судно прибило к той части пляжа, на которой мало туристов. Они отдыхают чуть дальше. В этой части пляжа сейчас слишком много водорослей.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Затоке произошло убийство супружеской пары. Полиция задержала убийцу и сейчас устанавливает все обстоятельства этого происшествия.