Зеленский хочет упростить въезд для белорусов

На фоне политического кризиса в Беларуси Украина должна смягчить правила въезда для соседей.

Украина должна облегчить условия въезда для белорусов, учитывая напряженную ситуацию в этой стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с правительством во вторник, 25 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский отметил, что, несмотря на ужесточение карантинных ограничений внутри Украины, для граждан Беларуси стоит предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать всё“, - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал власти Беларуси “воздержаться от насилия“. Также президент пообещал защищать украинцев, незаконно задержанных белорусскими силовиками.