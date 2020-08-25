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Зеленский хочет упростить въезд для белорусов

Комментариев: 2
На фоне политического кризиса в Беларуси Украина должна смягчить правила въезда для соседей.
Зеленский призвал смягчить правила для белорусов
Зеленский призвал смягчить правила для белорусов
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Украина должна облегчить условия въезда для белорусов, учитывая напряженную ситуацию в этой стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с правительством во вторник, 25 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский отметил, что, несмотря на ужесточение карантинных ограничений внутри Украины, для граждан Беларуси стоит предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать всё“, - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал власти Беларуси “воздержаться от насилия“. Также президент пообещал защищать украинцев, незаконно задержанных белорусскими силовиками.

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Теги: Зеленский, президент, Беларусь
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Комментариев (2)
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Woodbrother    25.08.2020, 18:17
Оценка:  0
Woodbrother
Нафига это делать ? Украина - не проходной двор для всяческих фанатов пристарелых диктаторов.
ВосставшийИзБана    25.08.2020, 18:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Очень своевременно после скандала с вагнеровцами. Очень. Просто как нельзя кстати.
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