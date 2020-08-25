Опасный секс в туалете и прибор Кравчука: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 августа и прошедших выходных.

В Минске пикетировали Министерство образования, а в Висконсине вспыхнули беспорядки.

Apple открывает первый фирменный магазин на воде, а японские пенсионерки объявили войну обезьянам.

Во Львове провели выставку ретро-автомобилей, а в Хмельницком женщина упала в биотуалет во время секса.

Жителям японской столицы Токио предлагают снять стресс из-за пандемии коронавируса необычным образом.

В Черновцах протестовали против усиления карантина, а Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью спецустройства.

Жена Бибера восхитила сеть фото в бикини без макияжа, а американская порнозвезда, известная под псевдонимом Роми Реин, поделилась секретом своей популярности.

В Киеве прошел Марш защитников и состоялась церемония поднятия самого большого в стране флага Украины.

В Черкасской области сожгли десяток автобусов, а в Лондоне сломался Тауэрский мост.