Опасный секс в туалете и прибор Кравчука: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 25 августа 2020 года и прошедших выходных.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 августа и прошедших выходных.
В Минске пикетировали Министерство образования, а в Висконсине вспыхнули беспорядки.
Apple открывает первый фирменный магазин на воде, а японские пенсионерки объявили войну обезьянам.
Во Львове провели выставку ретро-автомобилей, а в Хмельницком женщина упала в биотуалет во время секса.
Жителям японской столицы Токио предлагают снять стресс из-за пандемии коронавируса необычным образом.
В Черновцах протестовали против усиления карантина, а Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью спецустройства.
Жена Бибера восхитила сеть фото в бикини без макияжа, а американская порнозвезда, известная под псевдонимом Роми Реин, поделилась секретом своей популярности.
В Киеве прошел Марш защитников и состоялась церемония поднятия самого большого в стране флага Украины.
В Черкасской области сожгли десяток автобусов, а в Лондоне сломался Тауэрский мост.
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