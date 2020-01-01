СБУ накрыла банду хакеров во Львовской области

Злоумышленники занимались DDos-атаками и похищением данных.

СБУ блокировала деятельность группировки, которая занималась похищением персональных данных с помощью вирусов. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, базировавшаяся во Львовской области группа специализировалась на осуществлении DDos-атак на информационные ресурсы.

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Специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан для получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере “Телеграм“ через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.

Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ раскрыла схему финансирования “ДНР“ из бюджета Украины. Схему организовала жительница оккупированной Горловки.