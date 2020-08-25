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Ирина Верещук: «Обороноспособность Украины растет»

Комментариев: 5
В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники.
Ирина Верещук: «Обороноспособность Украины растет»
Ирина Верещук: «Обороноспособность Украины растет»

В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники, которые отправятся на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в зону проведения ООС.

Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, в которых также приняла участие народный депутат ВРУ Ирина Верещук, командирам воинских подразделений ВСУ были вручены семь сертификатов на оружие.

«Мы хотим мира. Именно поэтому наши Вооруженные силы должны быть прочными и современными. Именно они являются залогом нашей независимости. А Государственный флаг будет сопровождать успехи и победы нашей страны », - подчеркнула глава подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Она также отметила, что обороноспособность Украины растет, ведь сейчас имеем крупнейший оборонный бюджет в истории, общий ресурс на нацбезопасность и оборону увеличен почти на 28 миллиардов гривен.

Впервые за годы войны в Украине появились вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности и соответствующее министерство, которое будет формировать и реализовывать военно-промышленную политику государства, - говорится в официальном сообщении Офиса Президента Украины.

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Теги: Зеленский, президент, ВСУ, Верещук
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    25.08.2020, 20:44
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
За последние дни на Донбассе погиб один украинский Герой и ранены двое. А эти жалкие паяцы изщт мир в заднице друг у друга
WTF2wtf    25.08.2020, 20:41
Оценка:  +5
WTF2wtf
Что это за левая тетка и нахрен ее сюда вообще приплетают???
CCS    25.08.2020, 20:28
Оценка:  0
CCS
Верещук, як мер Рава-Руської, просила прийняти Раву-Руську в ЄС. Тепер мріє про те, що Київ під її керівництвом до НАТО приймуть? Оце цікава програма для розвитку столиці!
dron29    25.08.2020, 19:50
Оценка:  +4
dron29
А что эта сосалка шарит в - нацбезопасности - обороне и разведке?
dron29    25.08.2020, 19:51
Оценка:  -1
dron29
Еще и в меры Киева ее тянут))
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