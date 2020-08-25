Ирина Верещук: «Обороноспособность Украины растет»

В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники.

В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники, которые отправятся на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в зону проведения ООС.

Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, в которых также приняла участие народный депутат ВРУ Ирина Верещук, командирам воинских подразделений ВСУ были вручены семь сертификатов на оружие.

«Мы хотим мира. Именно поэтому наши Вооруженные силы должны быть прочными и современными. Именно они являются залогом нашей независимости. А Государственный флаг будет сопровождать успехи и победы нашей страны », - подчеркнула глава подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Она также отметила, что обороноспособность Украины растет, ведь сейчас имеем крупнейший оборонный бюджет в истории, общий ресурс на нацбезопасность и оборону увеличен почти на 28 миллиардов гривен.

Впервые за годы войны в Украине появились вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности и соответствующее министерство, которое будет формировать и реализовывать военно-промышленную политику государства, - говорится в официальном сообщении Офиса Президента Украины.