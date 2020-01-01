В Одессе возле дома ребенка убили двух мужчин – СМИ

Погибшие пытались напасть на человека, у которого оказался при себе нож, считают правоохранители.

В Одессе произошло двойное убийство в поселке Котовского. Предположительно, мужчина оборонялся от нападавших. Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные полиции во вторник, 25 августа.

Отмечается, что нападение произошло возле дома ребенка №3 Солнышко (Добровольского, 149/5), где неизвестный зарезал двоих мужчин – предположительно лиц без определенного места жительства.

В полиции считают, что имела место неудачная попытка ограбления – судя по всему, погибшие пытались напасть на человека, у которого оказался при себе нож. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

"Сейчас оперативники разыскивают убийцу. На вид ему 40-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, одет в темные шорты до колен, темно-синюю футболку, темную кепку. На лице щетина. При себе имел рюкзак черного цвета, сумку оранжевого и белого цвета. После совершения преступления скрылся в межквартальных проездах", – говорится в сообщении.

Ранее в Киевской области подросток задушил 12-летнюю девочку из-за отказа в сексе. Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве.

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