Дело Шеремета: Антоненко проведет под стражей еще два месяца

Суд избрал меры пресечения для троих основных фигурантов по делу об убийстве Павла Шеремета.

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) на время судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 25 августа.

Отмечается, что соответствующее определение суд вынес при вынесении решения о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения... меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", – говорится в определении суда.

Что касается еще одной обвиняемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко, то ей суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также до 23 октября 2020 года включительно.

Также суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно определению Шевченковского райсуда, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 168 тысяч гривен и возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного рассмотрения-до 23 октября включительно.

Ранее сообщалось, что Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты. Об этом сообщили их адвокаты.

Также стало известно, что защита Андрея Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета.

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