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Дело Шеремета: Антоненко проведет под стражей еще два месяца

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Суд избрал меры пресечения для троих основных фигурантов по делу об убийстве Павла Шеремета.
Судья оглашает вердикт по делу Андрея Антоненко
Судья оглашает вердикт по делу Андрея Антоненко
Pavlovsky News

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Риффмастера) на время судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 25 августа.

Отмечается, что соответствующее определение суд вынес при вынесении решения о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения... меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", – говорится в определении суда.

Что касается еще одной обвиняемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко, то ей суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также до 23 октября 2020 года включительно.

Также суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно определению Шевченковского райсуда, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 168 тысяч гривен и возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного рассмотрения-до 23 октября включительно.

Ранее сообщалось, что Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты. Об этом сообщили их адвокаты.

Также стало известно, что защита Андрея Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета.

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Теги: суд, убийства, арест, убийство, шеремет, Антоненко, Павел Шеремет, погиб Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vuyco    25.08.2020, 22:00
Оценка:  +1
Vuyco
Був наказ ув'язнити, а нема за що - доказова база нульова.
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