В Украине накрыли масштабное производство анаболиков

Правоохранители провели 10 обысков в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков. Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 25 августа.

По данным следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники. Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов. "Товар" доставляли самолетами через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов.

Отмечается, что после прибытия в аэропорт Борисполь груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах на Киевщине. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

Правоохранители провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске. Было обнаружено почти две тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки.

Также изъята компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация и более 70 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном производстве или сбыте ядовитых или сильнодействующих веществ (ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 УК Украины). Устанавливаются все фигуранты дела.

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Ранее СБУ блокировала масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки. Из них в лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

Также стало известно, что в Киеве уничтожили наркотики на 15 млн гривен. В состав преступной группировки входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей.

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