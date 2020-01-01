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В Украине накрыли масштабное производство анаболиков

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Правоохранители провели 10 обысков в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске.
Правоохранители обнаружили почти две тонны готовой продукции
Правоохранители обнаружили почти две тонны готовой продукции
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков. Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 25 августа.

По данным следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники. Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов. "Товар" доставляли самолетами через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов.

Отмечается, что после прибытия в аэропорт Борисполь груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах на Киевщине. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

Правоохранители провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске. Было обнаружено почти две тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки.

Также изъята компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация и более 70 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном производстве или сбыте ядовитых или сильнодействующих веществ (ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 УК Украины). Устанавливаются все фигуранты дела.

Cмотрите фотогалерею: В Украине накрыли масштабное производство анаболиков

Ранее СБУ блокировала масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки. Из них в лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

Также стало известно, что в Киеве уничтожили наркотики на 15 млн гривен. В состав преступной группировки входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей.

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Теги: СБУ, контрабанда, видео, фото, обыск, стероиды, обыски
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Источник: korrespondent.net

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