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Винницу захлестнул ураган с ливнем

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Целый ряд городских улиц превратился в реки, на проезжую часть повалило деревья – в том числе на улицах Пирогова и 600-летия города.
Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили
Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили
vinnitsa.info
 
Мощный ливень с градом и сильным ветром обрушился на Винницу во вторник, 25 августа. Об этом сообщило издание Винница Инфо.
 
 
Целый ряд городских улиц превратился в реки, на проезжую часть повалило деревья – в том числе на улицах Пирогова и 600-летия города.
 
 
Кроме того, на улице Чехова повреждена троллейбусная контактная сеть. Движение автомобилей по затопленным улицам серьезно осложнено.
 
 
Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина, которая не пострадала.
 
 
 
Как сообщалось ранее, в Луцке сильный ливень с ветром затопил дороги и повалил деревья. 
 
Напомним, в Днепре во вторник, 11 августа, в некоторых районах города выпал крупный град, сильный ветер повалил деревья.

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Теги: Винница, потоп, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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