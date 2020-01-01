Винницу захлестнул ураган с ливнем

Целый ряд городских улиц превратился в реки, на проезжую часть повалило деревья – в том числе на улицах Пирогова и 600-летия города.

Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили vinnitsa.info

Мощный ливень с градом и сильным ветром обрушился на Винницу во вторник, 25 августа. Об этом сообщило издание Винница Инфо.

Целый ряд городских улиц превратился в реки, на проезжую часть повалило деревья – в том числе на улицах Пирогова и 600-летия города.

Кроме того, на улице Чехова повреждена троллейбусная контактная сеть. Движение автомобилей по затопленным улицам серьезно осложнено.

Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина, которая не пострадала.

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Напомним, в Днепре во вторник, 11 августа, в некоторых районах города выпал крупный град, сильный ветер повалил деревья

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