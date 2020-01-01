Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных

Адвокаты подозреваемых сослались на Уголовно-процессуальный кодекс, разрешающий такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.

Подозреваемые в убийстве Шеремета общаются с адвокатом перед заседанием суда graty.me/ Станислав Юрченко

Обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных. Такое решение во вторник, 25 августа, принял Шевченковский районный суд Киева на своем заседании, сообщило издание Граты.

Рассмотрение дела по существу назанчено на 4 сентября. Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко, его поддержали другие защитники обвиняемых.

Они сослались на действующую норму Уголовно-процессуального кодекса, который разрешает такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, коллегия Шевченковского под председательством Оксаны Голуб также назначила подозреваемым в убийстве Шеремета новые меры пресечения в связи с окончанием досудебного расследования.

Антоненко останется под арестом до 23 октября, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, Дугарь - под уже внесёнными залогом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet