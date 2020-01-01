Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных

Комментариев: 0
Адвокаты подозреваемых сослались на Уголовно-процессуальный кодекс, разрешающий такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.
Подозреваемые в убийстве Шеремета общаются с адвокатом перед заседанием суда
Подозреваемые в убийстве Шеремета общаются с адвокатом перед заседанием суда
graty.me/ Станислав Юрченко
 
Обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных. Такое решение во вторник, 25 августа, принял Шевченковский районный суд Киева на своем заседании, сообщило издание Граты.
 
 
Рассмотрение дела по существу назанчено на 4 сентября. Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко, его поддержали другие защитники обвиняемых. 
 
Они сослались на действующую норму Уголовно-процессуального кодекса, который разрешает такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.
 
Как сообщалось ранее, коллегия Шевченковского под председательством Оксаны Голуб также назначила подозреваемым в убийстве Шеремета новые меры пресечения в связи с окончанием досудебного расследования.
 
Антоненко останется под арестом до 23 октября, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, Дугарь - под уже внесёнными залогом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Павел Шеремет, присяжные, убийство Шеремета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь