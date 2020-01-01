Дело об убийстве Шеремета рассмотрит суд присяжных
Адвокаты подозреваемых сослались на Уголовно-процессуальный кодекс, разрешающий такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.
Обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных. Такое решение во вторник, 25 августа, принял Шевченковский районный суд Киева на своем заседании, сообщило издание Граты.
Рассмотрение дела по существу назанчено на 4 сентября. Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко, его поддержали другие защитники обвиняемых.
Они сослались на действующую норму Уголовно-процессуального кодекса, который разрешает такой формат слушаний, если обвинение предусматривает пожизненное заключение.
Как сообщалось ранее, коллегия Шевченковского под председательством Оксаны Голуб также назначила подозреваемым в убийстве Шеремета новые меры пресечения в связи с окончанием досудебного расследования.
Антоненко останется под арестом до 23 октября, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, Дугарь - под уже внесёнными залогом.
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