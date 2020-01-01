Зеленский надеется завершить войну на Донбассе

Президент напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения вооруженных подразделений противоборствующих сторон.

Президент Владимир Зеленский надеется на полное и окончательное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе до конца текущего года. Об этом он заявил в интервью информационному телеканалу Euronews, сообщил офис президента во вторник, 25 августа.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал. И все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения вооруженных подразделений противоборствующих сторон и определены 20 участков для разминирования.

"Вторая встреча в "нормандском" формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны "нормандского" переговорного формата.

Ранее Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 28 августа. По его словам, далее будет встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и затем – лидеров стран.

Позднее стало известно , что встреча советников глав государств "нормандского" формата, предварительно назначенная на 28 августа в Париже, отменена.

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