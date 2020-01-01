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Зеленский сменил командующего спецназом ВСУ

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Президент обратил внимание нового командующего на то, что в условиях перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.
Президент встретился с новым командующим силами специальных операций ВСУ
Президент встретился с новым командующим силами специальных операций ВСУ
president.gov.ua
 
Генерал-майор Григорий Галаган назначен командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №358/2020 во вторник, 25 августа,  подписал президент Владимир Зеленский, сообщил его офис.
 
 
Ранее указом №357/2020 Зеленский уволил с этой должности предыдущего командующего Игоря Лунева. Президент встретился с новым командующим.
 
Он обратил внимание Галагана на то, что в условиях перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.
 
"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - заявил Зеленский.
 
Среди мер, которые должен принять новый командующий ССО, он назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.
 
"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - подчеркнул президент.
 
Напомним, ранее в Донецкой области во время занятий в тылу погибли два украинских спецназовца – майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко.

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Теги: президент, спецназ, Владимир Зеленский, ВСУ, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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