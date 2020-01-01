Зеленский сменил командующего спецназом ВСУ

Президент обратил внимание нового командующего на то, что в условиях перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.

Генерал-майор Григорий Галаган назначен командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №358/2020 во вторник, 25 августа, подписал президент Владимир Зеленский, сообщил его офис.

Ранее указом №357/2020 Зеленский уволил с этой должности предыдущего командующего Игоря Лунева. Президент встретился с новым командующим.

Он обратил внимание Галагана на то, что в условиях перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - заявил Зеленский.

Среди мер, которые должен принять новый командующий ССО, он назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее в Донецкой области во время занятий в тылу погибли два украинских спецназовца – майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко.

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