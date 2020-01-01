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В Новых Санжарах первый случай заражения коронавирусом

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Инфицированная коронавирусной инфекцией нового типа недавно вернулась домой после отдыха в другом регионе Украины.
В Новых Санжарах на Полтавщине зафиксирован первый случай COVID-19
В Новых Санжарах на Полтавщине зафиксирован первый случай COVID-19

В Полтавской области, в Новых Санжарах зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19, заявил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов. Об этом, во вторник, 25 августа, сообщает Суспільне Полтава.

Сообщается, что коронавирус обнаружен у пенсионерки, которая недавно вернулась домой после отдыха на Западной Украине.

Отмечается, что это первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

В данный момент, Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения коронавирусной инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию. Более жестких карантинных ограничений нет.

Напомним, 19 февраля в Новых Санжарах происходили протесты местных жителей из-за размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя людей. В результате беспорядков были задержаны 24 человека.

Ранее в Черновцах за минувшие сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Среди умерших был 76-летний гражданин Италии.

Напомним, за время пандемии в Украине зафиксировано более 108 тысяч случаев COVID-19. За минувшие сутки прирост новых случаев составил 1 658.

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Теги: Полтавская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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