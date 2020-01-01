Генпрокуратура открыла дело по фактам злоупотребления в НААН

Из-за злоупотреблений в Национальной академии аграрных наук Украины, государство недополучило несколько миллиардов гривен в госбюджет, - Офис генпрокурора.

В Офисе генпрокурора отрыли уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами НААН 5.ua

Офисом генпрокурора начато уголовное производство по фактам злоупотреблений в Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом, во вторник, 25 августа, со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами НААН, было начато Офисом Генерального прокурора по сообщению Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования Национальной академией аграрных наук Украины средств государственного бюджета и управления объектами государственной собственности, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

"Согласно отчету Счетной палаты, к началу 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс. га земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га - 69%. Данные об остальных 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс га сельскохозяйственных угодий. Однако урожайность основных культур на этих предприятиях значительно ниже чем в среднем по Украине.

"Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019 году чистого дохода от реализации продукции", - говорится в сообщении.

По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, "привели к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски".

В ОГПУ отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Также Офис Генерального прокурора поручил региональным прокуратурам активизировать досудебное расследование в других ранее начатых уголовных производствах по фактам возможных противоправных действий должностных лиц структурных подразделений НААН.

Ранее Офис генерального прокурора со ссылкой на выводы экспертов и комплекс других полученных доказательств, сообщил причину гибели украинских силовиков под Илловайском.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet