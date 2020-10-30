Антибиотики могут усложнить лечение коронавируса – врач
Употребление антибиотиков без необходимости ухудшает процесс лечение коронавируса. Многие пациенты занимаются самолечением по совету “соседей“, чего делать категорически нельзя. Почему употребление антибиотиков при COVID-19 может быть опасным, рассказал глава Центра лёгочного здоровья Любомир Рак.
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По словам врача, в нынешних условиях украинцы покупают в аптеках те лекарства, которые считают нужными.
“Пьют три дня один антибиотик – “ай, что-то мне не лучше, другой сосед пил другой (антибиотик), потому я попробую его“, – приводит Любомир Рак пример.
После подобного самолечения пациенты с коронавирусом, или просто пневмонией, попадают в больницу в таком состоянии, что медики вынуждены прописывать антибиотики 4-5 поколений. Речь идёт об очень тяжёлом для организма, сильнодействующем и дорогом лекарстве.
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Дело в том, что за время самолечения организм привыкает к слабым антибиотикам, и они со временем стают неэффективными.
Врач уточняет, что при заболевании в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу. Только он сможет назначить необходимое лечение.
Однако, когда при температуре тела в 37 градусов врач прописывает антибиотики, уточняет Любомир Рак, это не является нормой. Необходимо обратиться к другому специалисту.
Чрезмерное употребление антибиотиком может усложнить даже лечение простых инфекций из-за того, что бактерии становятся более стойкими к лекарству. Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также призывал украинских врачей “не пичкать“ пациентов антибиотиками без надобности.
Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии допускают сценарий, при котором вакцину от COVID-19 так и не изобретут.