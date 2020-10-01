Конкурс специалистов был посвящен Дню инженерных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечается 3 ноября.

В Хмельницкой области три дня продолжались соревнования военных инженеров ВСУ. Об этом сообщает АрміяInform.

Участие в турнире приняли лучшие инженерные взводы - победители в Сухопутных, Десантно-штурмовой войсках, ВМС и в командовании Сил поддержки ВС Украины.

Во время испытания комиссия оценивала способность взвода выполнять комплекс задач по тактико-специальной, специальной и общевойсковой подготовки.

Cмотрите фотогалерею: В ВСУ соревновались военные инженеры

Ранее сообщалось, что Одесский и Измаильский отряды Морской охраны провели учения на слаженность.

Также сообщалось, что в ВСУ продолжается подготовка воинов-альпинистов Центра специального назначения Военной службы правопорядка ВС Украины.

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