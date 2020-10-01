В ВСУ соревновались военные инженеры
В Хмельницкой области три дня продолжались соревнования военных инженеров ВСУ. Об этом сообщает АрміяInform.
Участие в турнире приняли лучшие инженерные взводы - победители в Сухопутных, Десантно-штурмовой войсках, ВМС и в командовании Сил поддержки ВС Украины.
Во время испытания комиссия оценивала способность взвода выполнять комплекс задач по тактико-специальной, специальной и общевойсковой подготовки.
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Ранее сообщалось, что Одесский и Измаильский отряды Морской охраны провели учения на слаженность.
Также сообщалось, что в ВСУ продолжается подготовка воинов-альпинистов Центра специального назначения Военной службы правопорядка ВС Украины.
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