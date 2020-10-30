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Силовики избили протестующих под Конституционным судом – соцсети

Комментариев: 7
Пятеро правоохранителей напали на двоих парней и девушку, заявил журналист Руслан Горовой.
Силовики избили протестующих под Конституционным судом – соцсети
Силовики избили протестующих под Конституционным судом – соцсети
кадр из видео

В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда проходила крупная акция протеста. Люди даже жгли покрышки. В результате несколько силовиков задержали и избили троих протестующих. По крайней мере данная информация распространяется в соцсетях.

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Автором заявления об избиении людей является журналист Руслан Горовой. По его словам, пятеро мужчин без опознавательных знаков якобы напали на двоих парней и девушку. На одного из них даже одели наручники, об этом говорится в сообщении. Молодые люди возвращались домой после акции протеста.

Когда начали вмешиваться прохожие, четверо нападавших скрылись, а ещё один представился сотрудником уголовного розыска. Документов предьявлено не было, указывается в посте.

После инцидента приехал автобус силовиков, молодых людей “скрутили“ и якобы отвезли в отделение.

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Ещё один активист сделал в соцсетях похожее заявление. В сообщении в соцсетях указывается, что одного из участников протестов под зданием суда избили в подъезде дома.

Как бы то ни было, стоит отметить, что данная информация подтверждена официально ещё не была. Не исключено, что заявления в соцсетях являются фейками.

Ранее сообщалось, что один из судей Конституционного суда подал в отставку.

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Теги: Конституционный суд Украины, избиение, митинг, правоохранители
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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    30.10.2020, 23:29
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
Мусора решили что они в Беларуси!
mtommoup    30.10.2020, 22:01
Оценка:  -27
mtommoup
Блокбастер "Анижедети-2"?Пивас уже купил,орешки и крабовые палочки были.Жду продолжения!
WТF2whf    30.10.2020, 22:30
Оценка:  +2
WТF2whf
Соси молча,
опущенное чеченами нацистское путинское быдло из нарасеи ...
wert-71    30.10.2020, 23:11
Оценка:  +11
wert-71
терпи дальше. А передовьіе страньі еще 200 лет тому провели революции. И посмотри их состояние, и посмотри в окно на свою страну
Брюква_и_Клюква    30.10.2020, 20:56
Оценка:  +16
Брюква_и_Клюква
Зеленые против решения КСУ, митингующие против решения КСУ. Зеленые, таким образом, поддержали митинг против КСУ. Так кто тогда избивал протестующих? Вероятно, Авакян начал собственную игру за деньги Каломойского?
wert-71    30.10.2020, 21:23
Оценка:  +19
wert-71
--- Зеленые против решения КСУ, митингующие против решения КСУ. Зеленые, таким образом, поддержали митинг против КСУ. ---

не поддержали, а разогнали - есть реакция Зеленского на разгон?
Woodbrother    30.10.2020, 18:55
Оценка:  +18
Woodbrother
Мы все больше и больше напоминаем Беларусь. Клоун доведет до жуткого Майдана.
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