Силовики избили протестующих под Конституционным судом – соцсети

Пятеро правоохранителей напали на двоих парней и девушку, заявил журналист Руслан Горовой.

В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда проходила крупная акция протеста. Люди даже жгли покрышки. В результате несколько силовиков задержали и избили троих протестующих. По крайней мере данная информация распространяется в соцсетях.

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Автором заявления об избиении людей является журналист Руслан Горовой. По его словам, пятеро мужчин без опознавательных знаков якобы напали на двоих парней и девушку. На одного из них даже одели наручники, об этом говорится в сообщении. Молодые люди возвращались домой после акции протеста.

Когда начали вмешиваться прохожие, четверо нападавших скрылись, а ещё один представился сотрудником уголовного розыска. Документов предьявлено не было, указывается в посте.

После инцидента приехал автобус силовиков, молодых людей “скрутили“ и якобы отвезли в отделение.

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Ещё один активист сделал в соцсетях похожее заявление. В сообщении в соцсетях указывается, что одного из участников протестов под зданием суда избили в подъезде дома.

Как бы то ни было, стоит отметить, что данная информация подтверждена официально ещё не была. Не исключено, что заявления в соцсетях являются фейками.

Ранее сообщалось, что один из судей Конституционного суда подал в отставку.