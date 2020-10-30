В Смеле сорван отопительный сезон, ОГА требует открыть дело

В Черкасской области крупный город остался без теплоснабжения накануне зимы.

Отопительный сезон в Смеле Черкасской области в очередной раз сорван из-за долгов за газ. На сегодня около 75% жителей города остаются без отопления. Об этом заявил глава Черкасской ОГА Сергей Сергейчук, сообщает пресс-служба администрации.

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По его словам, в связи с долгами перед “Нафтогазом Украины“ к газоснабжению не подключены 18 котельных Смелы. Город мог бы получить номинацию на потребление газа при уплате немногим более 2 млн гривен долгов. Он также отметил, что власти Смелы проигнорировали пошаговую карту действий по возобновлению подачи газа.

Учитывая это, Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП по срыву отопительного сезона г. Смела и привлечению к ответственности виновных лиц, - добавил Сергейчук.

Напомним, ранее “Нафтогаз“ предупредил о срыве отопительного сезона в 24 городах, в том числе в Смеле.