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В Смеле сорван отопительный сезон, ОГА требует открыть дело

Комментариев: 2
В Черкасской области крупный город остался без теплоснабжения накануне зимы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Отопительный сезон в Смеле Черкасской области в очередной раз сорван из-за долгов за газ. На сегодня около 75% жителей города остаются без отопления. Об этом заявил глава Черкасской ОГА Сергей Сергейчук, сообщает пресс-служба администрации.

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По его словам, в связи с долгами перед “Нафтогазом Украины“ к газоснабжению не подключены 18 котельных Смелы. Город мог бы получить номинацию на потребление газа при уплате немногим более 2 млн гривен долгов. Он также отметил, что власти Смелы проигнорировали пошаговую карту действий по возобновлению подачи газа.

Учитывая это, Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП по срыву отопительного сезона г. Смела и привлечению к ответственности виновных лиц, - добавил Сергейчук.

Напомним, ранее “Нафтогаз“ предупредил о срыве отопительного сезона в 24 городах, в том числе в Смеле.

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Теги: Смела, Черкасская область, отопление
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    31.10.2020, 01:28
Оценка:  +12
СтальнаяКрыса
У моего начальника там основная квартира, а в Киеве он работает и с женой снимают квартиру. Я ему год назад телевизор кинескопный ремонтировал. Всё обошлось заменой двух электролитических конденсаторов.
Брюква_и_Клюква    30.10.2020, 21:00
Оценка:  +16
Брюква_и_Клюква
В Черкасской области сегодня +17. Какой,в сраку, отопительный сизон?
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