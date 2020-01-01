Ураган Зета, ДТП на Майдане и Париж: фото дня

Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий Украины и мира 30 октября 2020 года.

Ким Кардашьян возмутила мир снимками с "безбашенного" ДР instagram.com/kimkardashian

Корреспондент