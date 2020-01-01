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Ураган Зета, ДТП на Майдане и Париж: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий Украины и мира 30 октября 2020 года.
Ким Кардашьян возмутила мир снимками с "безбашенного" ДР
Ким Кардашьян возмутила мир снимками с "безбашенного" ДР
instagram.com/kimkardashian
Cмотрите фотогалерею Ураган Зета, ДТП на Майдане и Париж: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 30 октября.

В Борисполе изъяли семьсот нелегальных посылок. В центре Киева произошло машстабное ДТП.

Морская охрана Украины выполнила "задачу З". В ВСУ проходит конкурс военных поваров.

На трассе Одесса-Киев сбили известного спортсмена. В Турции произошло мощное землетрясение.

Ким Кардашьян возмутила мир снимками с "безбашенного" ДР. Тысячи парижан бегут из города из-за карантина.

В Киеве под здание КСУ стянули силовиков. Число жертв урагана Зета увеличилось до шести.

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Теги: ДТП, Землетрясения, Париж, карантин, Ким Кардашьян, ВСУ, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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