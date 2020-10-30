В Запорожье банда пыталась создать альтернативный горсовет

Злоумышленники намеревались реализовать захват власти в областном центре.

В Запорожской области правоохранители открыли уголовное производство по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч. 1 ст. 353 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в г. Запорожье псевдогосударственные образования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые “альтернативные“ органы местного самоуправления – районные советы в городе, которые избирали депутатов.

Для “легализации“ незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. Для непосредственного избрания и участия в “альтернативных“ органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности.

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Также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдо-государственному образованию. Агитаторы планировали расформировать местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространяли информацию о создании так называемой “ликвидационной комиссии“. Также фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных разрешительных документов.

В рамках уголовного производства правоохранителями проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, во время которых изъяты печати псевдо-органов “Запорожский городской совет“ и “Коммунарский районный в г. Запорожье совет“, папки с документацией черновые заметки, удостоверение общественной организации “Народный контроль“ на разные имена, различные документы, символику и технические приборы.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.

Напомним, ранее сообщалось об аналогичном случае в Хмельницком. Там злоумышленники тоже пытались создать фейковый “горсовет“.