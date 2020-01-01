В Европарламенте поддержали отставку судей КСУ

Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.

В Европейском парламенте заявили, что поддерживает первоначальную реакцию президента Владимира Зеленского, который инициировал законопроект по этому поводу, а также напомнили о последствиях КСУ. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает EU Political Report.

"Мы с большой озабоченностью узнали о постановлении КСУ от 27 октября, который объявил некоторые положения Закона № 1700 о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины неконституционными. Учитывая то, что Закон № 1700 является одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики, мы очень обеспокоены правовой пустотой, созданной этим постановлением. Поэтому мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно быстрее, чтобы заполнить правовой пробел", - говорится в заявлении.

Также правительство призывают быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как повод для ослабления или ограничения его деятельности", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что приветствуют стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но также напомнили, что помощь ЕС и любой прогресс в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий.

"Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мероприятий, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформ и соблюдение принципов Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что приветствуют первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законопроект по этому поводу.

Напомним, в Украине разгорелся политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду подадут срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet