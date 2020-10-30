Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве налоговик задержан на взятке в $100 тысяч

Комментариев: 1
Задержанный требовал $200 тыс. у руководителя одного из фармацевтических предприятий за возвращение изъятых во время обыска документов, по данным следствия.
Чиновник был задержан после получения первой части взятки в размере $100 тыс
Чиновник был задержан после получения первой части взятки в размере $100 тыс
dbr.gov.ua
 
Следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 30 октября, задержали и.о. начальника главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Романа Неговелова. Об этом в ГБР сообщили изданию Корреспондент.net.
 
 
По данным следствия, задержанный требовал $200 тыс. у руководителя одного из фармацевтических предприятий за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
 
Неговелов был задержан после получения первой части взятки в размере $100 тыс. В настоящее время следователи ГБР ведут неотложные следственные действия.
 
Как сообщалось ранее, начальник следственного отделения одного из районных отделов Национальной полиции в Киевской области был задержан при получении 400 тыс грн взятки. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, взятка, взятки, налоговая, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
AndruhaUA    30.10.2020, 23:09
Оценка:  0
AndruhaUA
противодействовал эконом преступлениям как мог))) наложил штраф )))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь