В Киеве налоговик задержан на взятке в $100 тысяч

Задержанный требовал $200 тыс. у руководителя одного из фармацевтических предприятий за возвращение изъятых во время обыска документов, по данным следствия.

Чиновник был задержан после получения первой части взятки в размере $100 тыс dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 30 октября, задержали и.о. начальника главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Романа Неговелова. Об этом в ГБР сообщили изданию Корреспондент.net.

По данным следствия, задержанный требовал $200 тыс. у руководителя одного из фармацевтических предприятий за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Неговелов был задержан после получения первой части взятки в размере $100 тыс. В настоящее время следователи ГБР ведут неотложные следственные действия.

Как сообщалось ранее, начальник следственного отделения одного из районных отделов Национальной полиции в Киевской области был задержан при получении 400 тыс грн взятки.

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