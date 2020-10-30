В НАБУ заявили о конфликте интересов у судей КСУ

Против нескольких судей Конституционного суда были открыты уголовные дела по статье, которую они отменили.

Судьи Конституционного суда отменяли статью о декларациях, находясь в состоянии реального конфликта интересов. В отношении некоторых из них НАБУ открыли уголовные дела. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире Радио Свобода.

По его словам, в уголовных производствах фигурируют судьи, которые поддержали решение о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

"Это не первое решение, направленное против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически, часть этих дел касается судей КС. Судьи, которые приняли решение относительно себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - пояснил Сытник.

Вместе с тем, он отказался называть фамилии фигурантов дел, которые ведет НАБУ. Сытник отметил, что в отношении этих судей Национальное агентство по предотвращению коррупции провело "полную проверку".

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку в отношении судей КС. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1, и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - добавил директор НАБУ.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире радиостанции подчеркнул, что Конституционный суд Украины не вправе принимать решения относительно законов, регулирующих подачу ими же электронных деклараций.

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом… Тогда они вообще выше Бога", - сказал он, подчеркнув, что это политически недопустимо.

КСУ разрушил всю систему борьбы с коррупцией - НАПК

Напомним, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало политический и общественный резонанс.

Также несколько дней назад СМИ сообщали, что глава КСУ Александр Тупицкий не задекларировал в Крыму участок, купленный в 2018 году по российскому законодательству.

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