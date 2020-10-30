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Заседание ТКГ по Донбассу: что решили

Комментариев: 3
В украинской делегации сообщили о результатах экстренного заседания подгруппы из-за нарушений перемирия.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе (архивное фото)
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе (архивное фото)
dw.com

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в пятницу, 30 октября, потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной. Об этом говорится на официальной странице украинской делегации в Facebook.

Также украинская сторона обратилась за помощью в этом вопросе к представителям ОБСЕ.

Результаты заседания:

  1. 1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
  2. 2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
  3. 3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
  4. 4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Отмечается, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

Сегодня сообщалось, что на Донбассе погибли двое военных, двое ранены. Сепаратисты прицельно обстреляли позиции украинских военных возле Водяного. Бойцам ВСУ пришлось ответить на провокации противника.

В связи с этим Украина инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ, которое началось в 17:00.

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Теги: донбасс, ОБСЕ, обстрел, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, ТКГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    30.10.2020, 23:31
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Попи3дели, разошлись
mtommoup    30.10.2020, 22:18
Оценка:  -20
mtommoup
Хватит переливать из пустого в порожнее!
TarasChuprynka    31.10.2020, 00:10
Оценка:  +11
TarasChuprynka
Правильно, пора российского агрессора поставить на место!
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