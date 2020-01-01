Смешная рыба, кожаное авто и Femen: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 26-30 октября.
Акции Femen прошли в Одессе и Киеве. Коллекцию невероятнейших арт-масок представили в галерее Денвера.
Возле границы с РФ задержали нарушителя в рясе. В Словакии испытывают автомобиль, трансформирующийся в самолет.
Художник из Далласа Стивен Новак украсил дом на Хеллоуин. Представлены самые смешные фото дикой природы 2020.
В Индии поймали контрабандиста с кило золота в заднем проходе. В Турции при задержании террориста произошел взрыв.
Изображение Трампа в виде иконы выставили на улице в Нью-Йорке.
На Филиппинах бушует тайфун Молаве. В Москве продали авто, обтянутое кожей бизона. В Антарктиде пингвины оказались в ледовой ловушке
Деми Роуз снялась на яхте в кружевном купальнике. Кольцо с 7801 бриллиантом попало в Книгу рекордов Гиннеса.
В Украине "проголосовали" за Путина. Морская охрана Украины выполнила "задачу З".
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