Смешная рыба, кожаное авто и Femen: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 26-30 октября 2020 года: чем жила Украина и мир.

Деми Роуз снялась на яхте в кружевном купальнике Instagram/demirose

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 26-30 октября.

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Деми Роуз снялась на яхте в кружевном купальнике. Кольцо с 7801 бриллиантом попало в Книгу рекордов Гиннеса.

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