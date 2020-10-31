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Данилов заявил о причастности РФ к решению КСУ

Комментариев: 1
Секретарь СНБО увидел "руку Москвы" в резонансном решении Конституционного суда Украины по отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
rnbo.gov.ua

К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Данилов отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня почти нет сомнений", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что "все станет на свои места", и будет понятно, кто конкретно за этим стоит.

Напомним, накануне вечером на экстренном заседании СНБО Данилов заявлял, что за решением КСУ стоят внешние силы, однако, не уточнял, какие именно.

Как сообщалось, в Украине разгорелся политический скандал после того, как  27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. 

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Теги: Россия, Украина-Россия, СНБО, секретарь СНБО, Конституционный суд, декларация, электронная декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
АБАМЧУК    31.10.2020, 00:31
Оценка:  -10
АБАМЧУК
и где находят такихих идетов
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