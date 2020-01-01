На Донбассе с начала суток соблюдается тишина

После трех обстрелов, в которых погибли двое украинских военных и экстренного заседания ТКГ, сепаратисты придерживаются договоренностей.

На Донбассе с полуночи не было обстрелов facebook.com/pressjfo.news/

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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В то же время, на протяжении минувших суток, 30 октября, сепаратисты трижды нарушили режим перемирия.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились и ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

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Накануне сообщалось, что на Донбассе погибли двое военных, двое ранены. Сепаратисты прицельно обстреляли позиции украинских военных возле Водяного. Бойцам ВСУ пришлось ответить на провокации противника.

В связи с этим Украина инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ.

Напомним, ранее мы писали, что РФ продолжает поставлять на Донбасс вооружение и технику.

