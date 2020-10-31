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На Луганщине строят телебашню для вещания на территории "ЛДНР"

Комментариев: 15
Башня должна "закрыть последнюю дыру" в эфире Луганщины. Сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины.
Жители неподконтрольных территорий получат украинский сигнал
Жители неподконтрольных территорий получат украинский сигнал
loga.gov.ua

В Попаснянском районе Луганcкой области стартовало строительство ретрансляционной станции с башней высотой 150 метров, которая обеспечит украинское вещание на неподконтрольных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской обладминистрации.

Уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на который пойдет 260 кубических метров бетона, - говорится в сообщении.

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По словам главы ЛОГА Сергея Гайдая, строительство этой РТПС (радиотелевизионной передающей станции) очень важное, ведь “информационную войну мы пока проигрываем“.

Гайдай пояснил, что башня “закроет последнюю дыру“ в эфире Луганщины. Сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 тыс. человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции.

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Как известно, в апреле прошлого года в Луганской области начали восстанавливать теле- и радиовещание. Ранее телебашня в Лисичанске была обесточена из-за долгов. 

Напомним, ранее мы писали, что на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

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Теги: телевидение, строительство, телебашня, Луганская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Rikstal    31.10.2020, 14:34
Оценка:  +3
Rikstal
это видео с дрона - находка для шпионов! где СБУ?
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 12:39
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Накуй она там нужна? Сизоносые бабуины не понимают человеческую речь. Там нужно строить британскую базу ПВО.
alexin777    31.10.2020, 14:11
Оценка:  -23
alexin777
дві
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 14:41
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Да, Бес. Только вторую - в Мариуполе.
alexin777    31.10.2020, 12:30
Оценка:  -26
alexin777
пізДно пити боржомі
тре було в 2014 а то й ще раніше головою думать
msaxxter    31.10.2020, 12:19
Оценка:  -17
msaxxter
Пропаганда наших зомбо-говноканалов типа 1+1,ICTV,5-го кАнала,Прямого ректума,Эспрессо...давно не действует даже на"временно подконтрольных"Киеву территориях.В ЛДНР же подобное говно никто и смотреть не будет.
Vixerunt    31.10.2020, 12:09
Оценка:  +12
Vixerunt
Типа они будут его смотреть; там геббельс-раша_пропаганда так поработала что им легче мозг пересадить чем пытаться объяснить зачем мы послали рашу и ездим в ЕС.
Духовный_скреп    31.10.2020, 11:53
Оценка:  +16
Духовный_скреп
Деньги впустую.Что ватоголовым вещать?Европейские ценности?Им парад раз в год надо провести,и чтобы им говорили,что они вяликие и могут всех пабедить,даже амэрику.
blya-tolyan    31.10.2020, 10:30
Оценка:  +14
blya-tolyan
постройте там виселицу, а ней м о с к а л я. каждый день нового.
irinapolina    31.10.2020, 10:20
Оценка:  -4
irinapolina
Шо, опять? 3-я попытка... Зальём фундамент, сфоткаем, а бабло распилим...
blya-tolyan    31.10.2020, 10:28
Оценка:  +14
blya-tolyan
а преЗЕрвативы вообще что то построили? То что они пиарят "бАльшое строительство", это дело рук пАпередника. А вот почему деньги на больных раком и ковид идут на строительство дорог, ни одна тварь из слуг отвечать не хочет. А это подсудное дело, нецелевое использование БЮДЖЕТНЫХ средств.
Woodbrother    31.10.2020, 10:43
Оценка:  +14
Woodbrother
Никто ЗЕ-воров судить не будет. Просто потому, что у нас теперь ЗЕ-суды и ЗЕ-прокуратура. У нас вся страна теперь-ЗЕ имени олигарха Коломойского.
blya-tolyan    31.10.2020, 10:15
Оценка:  +14
blya-tolyan
виселицу, да побольше. Этих тварей жизнь ничему не учит. Опять проголосовали за тех, кто принёс им в дом ВОЙНУ.
alex-zol    31.10.2020, 09:48
Оценка:  -25
alex-zol
очередной слив денег, налогоплательщиков, Украины!
Woodbrother    31.10.2020, 10:43
Оценка:  +13
Woodbrother
Как вас на вашей московии колбасит. Это прекрасно.
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