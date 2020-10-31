На Луганщине строят телебашню для вещания на территории "ЛДНР"

Башня должна "закрыть последнюю дыру" в эфире Луганщины. Сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины.

В Попаснянском районе Луганcкой области стартовало строительство ретрансляционной станции с башней высотой 150 метров, которая обеспечит украинское вещание на неподконтрольных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской обладминистрации.

Уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на который пойдет 260 кубических метров бетона, - говорится в сообщении.

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По словам главы ЛОГА Сергея Гайдая, строительство этой РТПС (радиотелевизионной передающей станции) очень важное, ведь “информационную войну мы пока проигрываем“.

Гайдай пояснил, что башня “закроет последнюю дыру“ в эфире Луганщины. Сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 тыс. человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции.

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Как известно, в апреле прошлого года в Луганской области начали восстанавливать теле- и радиовещание. Ранее телебашня в Лисичанске была обесточена из-за долгов.

Напомним, ранее мы писали, что на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

