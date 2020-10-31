Суточный прирост COVID в Украине почти 8,8 тысяч

С начала эпидемии в стране вывили 387 481 случаев коронавируса, из них за последние сутки - 8 752.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев.

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Это следует из данных карты мониторинга СНБО по состоянию на субботу, 31 октября.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3 902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4 695.

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Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина установила 30 октября - более 8,3 тысяч.

Также сообщалось, что в Украине нет регионов, готовых смягчить карантин.

Напомним, ранее мы писали, что инфекционист рассказала об опасности сочетания гриппа и COVID-19.

