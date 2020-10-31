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Суточный прирост COVID в Украине почти 8,8 тысяч

Комментариев: 3
С начала эпидемии в стране вывили 387 481 случаев коронавируса, из них за последние сутки - 8 752.
В Украине новый антирекорд по коронавирусу
В Украине новый антирекорд по коронавирусу
depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки выявили 8 752 больных коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано уже более 387 тысяч случаев.

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Это следует из данных карты мониторинга СНБО по состоянию на субботу, 31 октября.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3 902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4 695.

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Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина установила 30 октября - более 8,3 тысяч.

Также сообщалось, что в Украине нет регионов, готовых смягчить карантин.

Напомним, ранее мы писали, что инфекционист рассказала об опасности сочетания гриппа и COVID-19.

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Теги: статистика, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Вася_с_Иваново    31.10.2020, 13:24
Оценка:  -23
Вася_с_Иваново
Свидики, еще недели 2 имли 3 я вам тут говорил, что не чего тут радоваться если где то - в РФ, к примеру, больше заразилось людей, а вы все радовались, ковид это обще человеческая трагедия, и тут нужно сражаться с этим всем миром, а впрочем это я к кому взываю? Укры они такие!
ЗаелоПластинку    31.10.2020, 14:54
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Общечеловеческая, но при чем здесь русские нелюди? Вы пригнали бук в Украину, убили 298 человек, а потом еще и на украинцев стрелки переводили. Вам человеческое чуждо.
Компанит    31.10.2020, 12:51
Оценка:  -1
Компанит
От короны вылечат, выпишут, у меня последствия двухсторонняя пневмония. И что мне с нею делать?
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