Главное 30 октября: Обновленное зонирование и ДТП на Майдане

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В ночь на 2 ноября вступает в силу новое разделение на зоны карантина, на киевском Майдане произошла авария со смертельным исходом. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Украину заново поделили на карантинные зоны

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представила новые зоны каранина. Обновление вступит в силу в понедельник, 2 ноября. Так, в “красном” списке оказались: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

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В центре столицы в аварии погибли люди

В Киеве водитель на Майдане выехал на пешеходную часть. В результате погибло двое – пенсионерка 1941 и девушка 1990 года рождения. Еще три человека получили травмы, их увезли в больницу. Экспертиза не показала наличие алкоголя в крови автомобилиста. Водителя также пришлось госпитализировать, в медучреждении его поместили под стражу.

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Госбюро завело уголовное дело в отношении главы КСУ

Следствие установило, что руководитель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году самовольно захватил не принадлежащую ему землю в Крыму и признал полномочия у должностных лиц органов РФ на документирование отчуждения участка. Позже стало известно, что глава КСУ был вызван в ГБР в качестве свидетеля, но решил не идти.

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НБУ сделал прогноз цен на газ для украинцев

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 средняя стоимость газа составит около 150 дол. за тыс. м3, цены на нефть Brent– 45-50 дол. за баррель. Тарифы на нефть и газ на фоне действия соглашения ОПЕК+ и возобновления экономической деятельности в этом году росли медленно, говорят в НБУ.

Экономика Евросоюза снова пошла вверх после сильного падения

В третьем квартале 2020 года экономика стран ЕС, по сравнению с прошедшим кварталом, выросла на рекордные 12,7%. Также во всех странах-членах союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 12,1%.

Напомним, ранее мы писали, что число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 800 человек.

